Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Korinther
  4. Kapitel 15
  5. Vers 30

1. Korinther 15,30

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 15 30 in der Gute Nachricht Bibel

Und warum begebe ich mich stündlich in Lebensgefahr?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 30 in der Lutherbibel

Und warum begeben wir uns dann jede Stunde in Gefahr?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 30 in der Einheitsübersetzung

Warum setzen dann auch wir uns stündlich der Gefahr aus?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 15 30 in der Elberfelder Bibel

Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 15 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Oder warum setzen wir Apostel uns ´in unserem Dienst` ständig Gefahren aus?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 30 in der Schlachter 2000

Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 15 30 in der New International Version

And as for us, why do we endanger ourselves every hour?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 15 30 in der Hoffnung für Alle

Und warum begeben wir uns immer wieder in Gefahr, wenn wir Gottes Botschaft weitergeben?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 15:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-15/vers-30 [gedruckt am 10.08.2026]