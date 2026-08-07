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1. Korinther 15,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 15 4 in der Gute Nachricht Bibel

und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 4 in der Lutherbibel

und dass er begraben worden ist; und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 4 in der Einheitsübersetzung

und ist begraben worden. / Er ist am dritten Tag auferweckt worden, / gemäß der Schrift,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 15 4 in der Elberfelder Bibel

und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 15 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Er wurde begraben, und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt – auch das in Übereinstimmung mit der Schrift.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 4 in der Schlachter 2000

und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 15 4 in der New International Version

that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 15 4 in der Hoffnung für Alle

Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 15:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-15/vers-4 [gedruckt am 07.08.2026]