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1. Korinther 15,55

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 15 55 in der Gute Nachricht Bibel

Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 55 in der Lutherbibel

Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 55 in der Einheitsübersetzung

Tod, wo ist dein Sieg? / Tod, wo ist dein Stachel?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 15 55 in der Elberfelder Bibel

»Wo ist, Tod, dein Sieg? Wo ist, Tod, dein Stachel?«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 15 55 in der Neue Genfer Übersetzung

»Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 55 in der Schlachter 2000

Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 15 55 in der New International Version

‘Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 15 55 in der Hoffnung für Alle

Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 15:55

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-15/vers-55 [gedruckt am 13.08.2026]