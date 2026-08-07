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1. Korinther 15,57

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 15 57 in der Gute Nachricht Bibel

Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 57 in der Lutherbibel

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 57 in der Einheitsübersetzung

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 15 57 in der Elberfelder Bibel

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 15 57 in der Neue Genfer Übersetzung

Gott aber sei Dank! Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 15 57 in der Schlachter 2000

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 15 57 in der New International Version

But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 15 57 in der Hoffnung für Alle

Aber Dank sei Gott! Er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 15:57

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-15/vers-57 [gedruckt am 07.08.2026]