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1. Korinther 16,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 16 14 in der Gute Nachricht Bibel

Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 16 14 in der Lutherbibel

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 16 14 in der Einheitsübersetzung

Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 16 14 in der Elberfelder Bibel

Alles bei euch geschehe in Liebe!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 16 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 16 14 in der Schlachter 2000

Lasst alles bei euch in Liebe geschehen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 16 14 in der New International Version

Do everything in love.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 16 14 in der Hoffnung für Alle

Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 16:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-16/vers-14 [gedruckt am 10.08.2026]