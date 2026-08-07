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1. Korinther 16,21

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 16 21 in der Gute Nachricht Bibel

Zum Schluss mein persönlicher Gruß! Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 16 21 in der Lutherbibel

Hier, mein Gruß mit eigener Hand: Paulus.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 16 21 in der Einheitsübersetzung

Den Gruß schreibe ich, Paulus, eigenhändig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 16 21 in der Elberfelder Bibel

Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 16 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich selbst, Paulus, grüße euch ebenfalls; ich schreibe diesen Gruß mit eigener Hand.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 16 21 in der Schlachter 2000

Das ist mein, des Paulus, handschriftlicher Gruß.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 16 21 in der New International Version

I, Paul, write this greeting in my own hand.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 16 21 in der Hoffnung für Alle

Und hier noch mein Gruß an euch, den ich, Paulus, mit eigener Hand schreibe.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-16/vers-21 [gedruckt am 07.08.2026]