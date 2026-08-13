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1. Korinther 16,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 16 4 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn es sich empfiehlt, dass ich selbst mitkomme, werden wir gemeinsam reisen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 16 4 in der Lutherbibel

Wenn es aber die Mühe lohnt, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 16 4 in der Einheitsübersetzung

Ist es der Mühe wert, dass ich selbst hinreise, dann sollen sie mit mir reisen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 16 4 in der Elberfelder Bibel

Wenn es aber {der Mühe} wert ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir reisen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 16 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Vielleicht werde ich, wenn es mir angebracht scheint, auch selbst hinreisen, sodass sie mich dann begleiten können.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 16 4 in der Schlachter 2000

Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 16 4 in der New International Version

If it seems advisable for me to go also, they will accompany me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 16 4 in der Hoffnung für Alle

Sollte es nötig sein, werde ich selbst mit ihnen reisen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 16:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-16/vers-4 [gedruckt am 13.08.2026]