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1. Korinther 3,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 3 14 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 3 14 in der Lutherbibel

Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 3 14 in der Einheitsübersetzung

Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 3 14 in der Elberfelder Bibel

Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 3 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, ´die Feuerprobe` besteht, wird ´Gott` ihn belohnen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 3 14 in der Schlachter 2000

Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 3 14 in der New International Version

If what has been built survives, the builder will receive a reward.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 3 14 in der Hoffnung für Alle

Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 3:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-3/vers-14 [gedruckt am 10.08.2026]