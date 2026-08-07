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1. Korinther 3,21

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Korinther ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kor 3 21 in der Gute Nachricht Bibel

Darum soll sich niemand etwas auf einen Menschen einbilden und mit dem von ihm bevorzugten Lehrer prahlen. Euch gehört doch alles,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 3 21 in der Lutherbibel

Darum rühme sich niemand eines Menschen; denn alles ist euer:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 3 21 in der Einheitsübersetzung

Daher soll sich niemand eines Menschen rühmen. Denn alles gehört euch;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kor 3 21 in der Elberfelder Bibel

So rühme sich denn niemand {im Blick auf} Menschen, denn alles ist euer.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kor 3 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Was folgt aus dem allem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kor 3 21 in der Schlachter 2000

So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; denn alles gehört euch:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kor 3 21 in der New International Version

So then, no more boasting about human leaders! All things are yours,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kor 3 21 in der Hoffnung für Alle

Merkt ihr, wie unsinnig es ist, einem bestimmten Menschen zu folgen und sich darauf auch noch etwas einzubilden? Euch gehört doch ohnehin alles:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Korinther 3:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kor/kapitel-3/vers-21 [gedruckt am 07.08.2026]