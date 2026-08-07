´Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht: ` Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid – ein frischer, ungesäuerter Teig. ´Ihr seid es, ` weil der geopfert wurde, der unser Passalamm ist: Christus.