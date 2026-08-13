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1. Makkabäer 1,2

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 1 2 in der Gute Nachricht Bibel

Er führte beständig Krieg und eroberte eine Festung nach der anderen; überall ließ er die Könige umbringen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 1 2 in der Lutherbibel

Er hat viele Kriege geführt, befestigte Städte erobert und die andern Könige der Erde umgebracht

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 1 2 in der Einheitsübersetzung

Er führte viele Kriege, eroberte Festungen und ließ die Könige der Erde erschlagen;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-1/vers-2 [gedruckt am 13.08.2026]