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1. Makkabäer 10,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 10 12 in der Gute Nachricht Bibel

Die ausländischen Soldaten in den Festungen, die Bakchides im Land angelegt hatte, flüchteten

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 10 12 in der Lutherbibel

Und die Fremden in den Ortschaften, die Bakchides hatte befestigen lassen, flohen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 10 12 in der Einheitsübersetzung

Darauf flohen die Fremden aus den Festungen, die Bakchides erbaut hatte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-10/vers-12 [gedruckt am 10.08.2026]