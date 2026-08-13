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1. Makkabäer 10,59

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 10 59 in der Gute Nachricht Bibel

Alexander lud Jonatan durch einen Brief zu sich nach Ptolemaïs ein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 10 59 in der Lutherbibel

König Alexander schrieb auch an Jonatan und lud ihn zu sich ein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 10 59 in der Einheitsübersetzung

König Alexander schrieb an Jonatan, er möge doch zu ihm kommen und sich mit ihm treffen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-10/vers-59 [gedruckt am 13.08.2026]