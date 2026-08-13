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1. Makkabäer 10,78

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 10 78 in der Gute Nachricht Bibel

Jonatan zog hinter ihm her bis in das Gebiet von Aschdod und der Kampf begann.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 10 78 in der Lutherbibel

Jonatan aber drängte ihn nach Aschdod ab und beide Heere gerieten aneinander.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 10 78 in der Einheitsübersetzung

Jonatan aber setzte ihm nach bis vor Aschdod. Dort gerieten die Heere aneinander.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-10/vers-78 [gedruckt am 13.08.2026]