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1. Makkabäer 12,29

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 12 29 in der Gute Nachricht Bibel

Jonatan und seine Leute sahen die Lagerfeuer brennen und merkten erst am Morgen, was geschehen war.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 12 29 in der Lutherbibel

Jonatan und sein Heer aber erkannten bis zum frühen Morgen nicht, dass sie weggezogen waren; denn sie sahen die Feuer brennen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 12 29 in der Einheitsübersetzung

Jonatan und seine Leute bemerkten bis zum Morgen nichts; denn sie sahen die Feuer brennen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-12/vers-29 [gedruckt am 13.08.2026]