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1. Makkabäer 13,31

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 13 31 in der Gute Nachricht Bibel

Tryphon ließ den jungen König Antiochus heimtückisch ermorden

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 13 31 in der Lutherbibel

Aber Tryphon handelte hinterlistig an König Antiochus dem Jüngeren und tötete ihn.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 13 31 in der Einheitsübersetzung

Tryphon ließ den jungen König Antiochus heimtückisch ermorden,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-13/vers-31 [gedruckt am 07.08.2026]