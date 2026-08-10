1. Makkabäer 15,12- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Makk 15 11-12 in der Gute Nachricht Bibel
Nachdem ihn seine Truppen im Stich gelassen hatten, war sich Tryphon im Klaren, dass seine Stellung nicht zu halten war. Von König Antiochus verfolgt, flüchtete er in die Stadt Dor am Mittelmeer.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Makk 15 12 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Makk 15 12 in der Einheitsübersetzung
Denn er hatte gemerkt, dass sich Unheil über ihm zusammenzog; denn die Truppen hatten ihn verlassen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten