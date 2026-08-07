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1. Makkabäer 2,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 2 4 in der Gute Nachricht Bibel

Judas, der als der Makkabäer bekannt wurde,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 2 4 in der Lutherbibel

Judas mit dem Zunamen Makkabäus,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 2 4 in der Einheitsübersetzung

Judas mit dem Beinamen Makkabäer,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-2/vers-4 [gedruckt am 07.08.2026]