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1. Makkabäer 2,53

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 2 53 in der Gute Nachricht Bibel

Denkt an Josef: Er ließ sich nicht verführen, sondern gehorchte Gottes Gebot, und so wurde er Herrscher über Ägypten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 2 53 in der Lutherbibel

Josef hielt das Gebot, als er bedrängt wurde, und ist Herr in Ägypten geworden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 2 53 in der Einheitsübersetzung

Josef hielt das Gebot, als man ihn bedrängte, / und wurde Herr über Ägypten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-2/vers-53 [gedruckt am 13.08.2026]