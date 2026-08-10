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1. Makkabäer 3,53

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 3 53 in der Gute Nachricht Bibel

Wie sollen wir ihrem Angriff standhalten, wenn du uns nicht hilfst?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 3 53 in der Lutherbibel

Wie können wir ihnen standhalten, wenn nicht du uns hilfst?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 3 53 in der Einheitsübersetzung

Wie können wir ihrem Angriff standhalten, wenn du uns nicht hilfst?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-3/vers-53 [gedruckt am 10.08.2026]