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  3. 1. Makkabäer
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1. Makkabäer 4,44

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 4 44 in der Gute Nachricht Bibel

Die Verantwortlichen waren unschlüssig, was mit dem Brandopferaltar geschehen sollte, der so scheußlich geschändet worden war.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 4 44 in der Lutherbibel

Weil nun der Brandopferaltar entheiligt war, überlegten sie, was sie mit ihm machen sollten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 4 44 in der Einheitsübersetzung

Sie berieten, was sie mit dem entweihten Brandopferaltar tun sollten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-4/vers-44 [gedruckt am 07.08.2026]