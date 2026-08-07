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  3. 1. Makkabäer
  4. Kapitel 6
  5. Vers 50

1. Makkabäer 6,50

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 6 50 in der Gute Nachricht Bibel

Der König hatte Bet-Zur in Besitz genommen und eine Abteilung Soldaten dort zurückgelassen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 6 50 in der Lutherbibel

Da nahm der König Bet-Zur ein und legte eine Besatzung hinein, um die Festung zu bewachen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 6 50 in der Einheitsübersetzung

Der König ließ Bet-Zur besetzen und legte eine Garnison hinein, um es zu sichern.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-6/vers-50 [gedruckt am 07.08.2026]