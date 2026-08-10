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  3. 1. Makkabäer
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1. Makkabäer 8,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 8 9 in der Gute Nachricht Bibel

Als die Griechen einen Vernichtungsfeldzug gegen die Römer beschlossen hatten

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 8 9 in der Lutherbibel

Auch hörte er, dass die Griechen beschlossen hatten, zu kommen und sie zu vernichten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 8 9 in der Einheitsübersetzung

Als die Bewohner von Griechenland den Plan fassten, in den Krieg zu ziehen, um die Römer zu vernichten,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-8/vers-9 [gedruckt am 10.08.2026]