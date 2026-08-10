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  3. 1. Makkabäer
  4. Kapitel 9
  5. Vers 47

1. Makkabäer 9,47

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 9 47 in der Gute Nachricht Bibel

Es kam zum Kampf. Als Jonatan eben ausholte, um Bakchides zu erschlagen, wich dieser vor ihm zurück.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 9 47 in der Lutherbibel

Dann begann der Kampf, und Jonatan streckte seine Hand aus, um Bakchides zu schlagen, der aber wich vor ihm zurück.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 9 47 in der Einheitsübersetzung

Darauf begann der Kampf Mann gegen Mann. Jonatan holte aus, um Bakchides zu erschlagen, der aber konnte ihm ausweichen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-9/vers-47 [gedruckt am 10.08.2026]