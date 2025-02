Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: »Bleib jetzt als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela alt genug ist. « In Wahrheit aber dachte er: »Ich will nicht auch noch den letzten Sohn verlieren. « So kehrte Tamar ins Haus ihres Vaters zurück und blieb dort.