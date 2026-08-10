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1. Petrus 3,11

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Petrus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Petr 3 11 in der Gute Nachricht Bibel

Er kehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Petr 3 11 in der Lutherbibel

Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Petr 3 11 in der Einheitsübersetzung

Er meide das Böse und tue das Gute; er suche Frieden und jage ihm nach.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Petr 3 11 in der Elberfelder Bibel

er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Petr 3 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist; er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Petr 3 11 in der Schlachter 2000

er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche den Frieden und jage ihm nach!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Petr 3 11 in der New International Version

They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Petr 3 11 in der Hoffnung für Alle

Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Petrus 3:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-petr/kapitel-3/vers-11 [gedruckt am 10.08.2026]