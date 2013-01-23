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Zu 1. Samuel 13 Vers 22

1. Samuel 13,23

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 13 23 in der Gute Nachricht Bibel

Die Philister hatten eine Abteilung ausgeschickt, die den Talübergang bei Michmas sichern sollte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 13 23 in der Lutherbibel

Aber eine Wache der Philister zog heraus an den engen Weg von Michmas.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 13 23 in der Einheitsübersetzung

Ein Posten der Philister rückte gegen den Pass von Michmas vor.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 13 23 in der Elberfelder Bibel

Und ein Posten der Philister zog aus, auf den Pass von Michmas zu.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 13 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Philister hatten auch den Pass von Michmas mit einem Wachposten besetzt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 13 23 in der Schlachter 2000

Und ein Vorposten der Philister rückte bis zum Pass von Michmas vor.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 13 23 in der New International Version

Now a detachment of Philistines had gone out to the pass at Michmash.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 13 23 in der Hoffnung für Alle

Die Philister hatten auch den Pass bei Michmas mit einem Posten besetzt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 13:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-13/vers-23 [gedruckt am 07.08.2026]