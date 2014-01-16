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1. Samuel 14,16

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 14 16 in der Gute Nachricht Bibel

Die Späher Sauls in Gibea bemerkten die Unruhe im Lager der Philister.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 16 in der Lutherbibel

Und die Wächter Sauls zu Gibea in Benjamin sahen, wie das Getümmel hin und her wogte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 16 in der Einheitsübersetzung

Die Späher Sauls in Gibea-Benjamin sahen ein Getümmel, das wogte und hin und her lief.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 14 16 in der Elberfelder Bibel

Und die Wächter Sauls zu Gibea-Benjamin sahen, und siehe, ein lärmendes Getümmel, das immer hin und her wogte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 14 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Sauls Späher in Gibea hörten den Lärm und beobachteten das wilde Durcheinander im Lager der Philister.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 16 in der Schlachter 2000

Und die Wächter Sauls in Gibea-Benjamin schauten aus, und siehe, das Getümmel wogte hin und her.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 14 16 in der New International Version

Saul’s lookouts at Gibeah in Benjamin saw the army melting away in all directions.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 14 16 in der Hoffnung für Alle

Sauls Späher in Gibea bemerkten, dass im Lager der Philister großer Lärm und ein wildes Durcheinander herrschten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 14:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-14/vers-16 [gedruckt am 07.08.2026]