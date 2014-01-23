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1. Samuel 14,23

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 14 23a in der Gute Nachricht Bibel

So schenkte der HERR an diesem Tag Israel den Sieg.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 23 in der Lutherbibel

So half der HERR Israel an jenem Tage. Und der Kampf breitete sich aus bis Bet-Awen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 23 in der Einheitsübersetzung

und der HERR rettete an jenem Tag Israel. Der Kampf hatte sich bis Bet-Awen ausgedehnt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 14 23 in der Elberfelder Bibel

So rettete der Herr Israel an demselben Tag. Und der Kampf zog sich bis über Bet-Awen hinaus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 14 23 in der Neue Genfer Übersetzung

So schenkte der HERR an diesem Tag Israel den Sieg. Der Kampf tobte bis über Bet-Awen hinaus.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 23 in der Schlachter 2000

So rettete der HERR an jenem Tag Israel; und der Kampf wogte bis Beth-Awen hinüber.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 14 23 in der New International Version

So on that day the LORD saved Israel, and the battle moved on beyond Beth Aven.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 14 23 in der Hoffnung für Alle

Der Kampf tobte bis über Bet-Awen hinaus. So befreite der HERR an diesem Tag die Israeliten aus ihrer ausweglosen Lage.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 14:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-14/vers-23 [gedruckt am 07.08.2026]