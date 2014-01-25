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1. Samuel 14,25

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 14 25 in der Gute Nachricht Bibel

Zu dieser Jahreszeit gab es überall in der Gegend wilden Honig.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 25 in der Lutherbibel

Und das ganze Volk kam zu den Honigwaben. Es war aber Honig auf dem Erdboden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 25 in der Einheitsübersetzung

Das ganze Volk ging in den Wald. Da gab es Honig auf dem Boden des Feldes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 14 25 in der Elberfelder Bibel

Und das ganze Land war in die {Zeit der} Honigernte gekommen, und es gab Honig auf der Fläche des Feldes.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 14 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Zu dieser Zeit gab es im ganzen Land wilde Bienenvölker, sodass überall Honig zu finden war.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 25 in der Schlachter 2000

Das ganze Land aber kam gerade in die Zeit der Honigernte, und Honig befand sich auf dem freien Feld.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 14 25 in der New International Version

The entire army entered the woods, and there was honey on the ground.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 14 25 in der Hoffnung für Alle

Dabei gab es in dieser bewaldeten Gegend viele wilde Bienenvölker, so dass überall Honig zu finden war.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-14/vers-25 [gedruckt am 07.08.2026]