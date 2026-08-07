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1. Samuel 14,35

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 14 35 in der Gute Nachricht Bibel

Es war das erste Mal, dass Saul für den HERRN einen Altar gebaut hatte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 35 in der Lutherbibel

Und Saul baute dem HERRN einen Altar. Das war der erste Altar, den er dem HERRN baute.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 35 in der Einheitsübersetzung

Und Saul erbaute dem HERRN einen Altar. Es war der erste Altar, den er dem HERRN erbaute.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 14 35 in der Elberfelder Bibel

Und Saul baute dem Herrn einen Altar. Das war der erste Altar, den er dem Herrn baute.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 14 35 in der Neue Genfer Übersetzung

Saul errichtete einen Altar für den HERRN- es war der erste, den er für ihn baute.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 35 in der Schlachter 2000

Und Saul baute dem HERRN einen Altar; das war der erste Altar, den er dem HERRN baute.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 14 35 in der New International Version

Then Saul built an altar to the LORD; it was the first time he had done this.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 14 35 in der Hoffnung für Alle

Saul baute einen Altar für den HERRN. Es war der erste, den er selbst aufrichtete.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-14/vers-35 [gedruckt am 07.08.2026]