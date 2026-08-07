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1. Samuel 14,44

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 14 44 in der Gute Nachricht Bibel

»Gott soll mich strafen, wenn ich dich leben lasse!«, sagte Saul.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 44 in der Lutherbibel

Da sprach Saul: Gott tue mir dies und das; Jonatan, du musst des Todes sterben!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 44 in der Einheitsübersetzung

Saul erwiderte: Gott möge mir dies und das antun - Jonatan, du musst sterben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 14 44 in der Elberfelder Bibel

Und Saul sprach: So tue {mir} Gott und so füge er hinzu, ja, du musst sterben, Jonatan!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 14 44 in der Neue Genfer Übersetzung

Saul erwiderte: »´Wenn ich mich nicht an meinen Schwur halte`, dann soll mich Gottes Strafe treffen! Jonatan, du musst sterben!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 14 44 in der Schlachter 2000

Da sprach Saul: Gott tue mir dies und das; Jonathan, du musst gewisslich sterben!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 14 44 in der New International Version

Saul said, ‘May God deal with me, be it ever so severely, if you do not die, Jonathan.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 14 44 in der Hoffnung für Alle

»Ja, es muss sein!«, erwiderte Saul. »Gott soll mich schwer bestrafen, wenn ich dich für diese Tat nicht töten lasse.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-14/vers-44 [gedruckt am 07.08.2026]