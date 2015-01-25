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1. Samuel 15,25

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 15 25 in der Gute Nachricht Bibel

Vergib mir meine Schuld und komm mit mir zurück, damit ich mich vor dem HERRN niederwerfen und ihm Ehre erweisen kann!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 25 in der Lutherbibel

Und nun, vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den HERRN anbete.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 25 in der Einheitsübersetzung

Darum nimm doch die Sünde von mir weg und kehr mit mir zurück, damit ich den HERRN anbete!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 15 25 in der Elberfelder Bibel

Und nun, vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 15 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Vergib mir meine Schuld und tritt mit mir vor den HERRN, um ihn anzubeten.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 25 in der Schlachter 2000

Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den HERRN anbete!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 15 25 in der New International Version

Now I beg you, forgive my sin and come back with me, so that I may worship the LORD.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 15 25 in der Hoffnung für Alle

Vergib mir bitte diese Sünde und komm mit mir zu den anderen zurück, damit ich in deiner Gegenwart den HERRN anbete!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 15:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-15/vers-25 [gedruckt am 07.08.2026]