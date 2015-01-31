Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Samuel
  4. Kapitel 15
  5. Vers 31

1. Samuel 15,31

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 15 31 in der Gute Nachricht Bibel

Samuel ließ sich umstimmen und ging mit. Als Saul sich vor dem HERRN niedergeworfen hatte,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 31 in der Lutherbibel

Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den HERRN an.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 31 in der Einheitsübersetzung

Da kehrte Samuel um und folgte Saul und Saul betete den HERRN an.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 15 31 in der Elberfelder Bibel

Und Samuel kehrte um {und folgte} Saul nach, und Saul betete den Herrn an.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 15 31 in der Neue Genfer Übersetzung

Da ging Samuel mit Saul zurück, und Saul betete den HERRN an.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 31 in der Schlachter 2000

Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den HERRN an.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 15 31 in der New International Version

So Samuel went back with Saul, and Saul worshipped the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 15 31 in der Hoffnung für Alle

Da gab Samuel nach und kehrte mit Saul zu den anderen zurück. Nachdem Saul zum HERRN gebetet hatte,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 15:31

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-15/vers-31 [gedruckt am 07.08.2026]