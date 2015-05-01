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1. Samuel 15,5

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 15 5 in der Gute Nachricht Bibel

Mit ihnen drang Saul zur Hauptstadt der Amalekiter vor und legte sich im Tal auf die Lauer.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 5 in der Lutherbibel

Und als Saul zu der Stadt der Amalekiter kam, legte er einen Hinterhalt im Bachtal.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 5 in der Einheitsübersetzung

Saul rückte bis zur Stadt der Amalekiter vor und legte im Bachtal einen Hinterhalt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 15 5 in der Elberfelder Bibel

Und Saul kam bis zur Stadt der Amalekiter und legte einen Hinterhalt in das Tal.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 15 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Mit ihnen rückte Saul bis zur Hauptstadt der Amalekiter vor und legte dort im Tal einen Hinterhalt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 5 in der Schlachter 2000

Und Saul kam zu der Stadt Amaleks und legte einen Hinterhalt im Tal.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 15 5 in der New International Version

Saul went to the city of Amalek and set an ambush in the ravine.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 15 5 in der Hoffnung für Alle

Saul rückte mit ihnen bis zur Hauptstadt der Amalekiter vor. Einen Teil des Heeres schickte er als Hinterhalt in das Tal nahe der Stadt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 15:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-15/vers-5 [gedruckt am 07.08.2026]