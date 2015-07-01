Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Samuel
  4. Kapitel 15
  5. Vers 7

1. Samuel 15,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 15 7 in der Gute Nachricht Bibel

Dann griff Saul die Amalekiter an und schlug sie vernichtend von Hawila bis Schur an der ägyptischen Grenze.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 7 in der Lutherbibel

Da schlug Saul die Amalekiter von Hawila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 7 in der Einheitsübersetzung

Saul aber schlug die Amalekiter zwischen Hawila und der Gegend von Schur, das Ägypten gegenüberliegt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 15 7 in der Elberfelder Bibel

Und Saul schlug die Amalekiter von Hawila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 15 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Saul schlug die Amalekiter vernichtend von Hawila bis nach Schur an der ägyptischen Grenze.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 15 7 in der Schlachter 2000

Da schlug Saul Amalek, von Hewila an bis nach Schur, das östlich von Ägypten liegt,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 15 7 in der New International Version

Then Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 15 7 in der Hoffnung für Alle

Saul griff die Amalekiter an und schlug sie vernichtend, von Hawila bis nach Schur an der Ostgrenze Ägyptens.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 15:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-15/vers-7 [gedruckt am 07.08.2026]