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1. Samuel 16,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 16 14 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR hatte seinen Geist von Saul genommen und ihm einen bösen Geist geschickt, der ihn oft quälte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 16 14 in der Lutherbibel

Der Geist des HERRN aber wich von Saul, und ein böser Geist vom HERRN verstörte ihn.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 16 14 in der Einheitsübersetzung

Der Geist des HERRN war von Saul gewichen und ein böser Geist vom HERRN verstörte ihn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 16 14 in der Elberfelder Bibel

Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 16 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Geist des HERRN hatte Saul verlassen. Immer wieder quälte ihn ein böser Geist, den der HERR ihm schickte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 16 14 in der Schlachter 2000

Aber der Geist des HERRN wich von Saul, und ein böser Geist, von dem HERRN [gesandt] , schreckte ihn.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 16 14 in der New International Version

Now the Spirit of the LORD had departed from Saul, and an evil spirit from the LORD tormented him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 16 14 in der Hoffnung für Alle

Der Geist des HERRN hatte Saul verlassen. Stattdessen schickte Gott einen bösen Geist, der den König immer wieder überfiel und ihm Furcht und Schrecken einjagte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 16:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-16/vers-14 [gedruckt am 07.08.2026]