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1. Samuel 17,21

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 17 21 in der Gute Nachricht Bibel

Die Schlachtreihen der Israeliten und der Philister standen sich gegenüber.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 21 in der Lutherbibel

Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Reihe gegen Reihe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 21 in der Einheitsübersetzung

Israel und die Philister stellten sich, Reihe gegen Reihe, zum Kampf auf.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 17 21 in der Elberfelder Bibel

Und Israel und die Philister stellten sich auf, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 17 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Israel und die Philister standen einander gegenüber, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 21 in der Schlachter 2000

Und Israel und die Philister stellten sich auf: eine Schlachtreihe gegen die andere.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 17 21 in der New International Version

Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 17 21 in der Hoffnung für Alle

und gingen in Stellung. Ihnen gegenüber standen die Philister, auch sie bereit zum Kampf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 17:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-17/vers-21 [gedruckt am 07.08.2026]