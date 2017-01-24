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1. Samuel 17,24

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 17 24 in der Gute Nachricht Bibel

Sobald die Männer Israels den Philister sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 24 in der Lutherbibel

Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 24 in der Einheitsübersetzung

Als alle Israeliten den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 17 24 in der Elberfelder Bibel

Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 17 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Als Israels Soldaten Goliat sahen, wichen sie voller Angst vor ihm zurück.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 24 in der Schlachter 2000

Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 17 24 in der New International Version

Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 17 24 in der Hoffnung für Alle

Kaum hatten die Israeliten Goliat erblickt, packte sie die Angst, und sie ergriffen die Flucht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 17:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-17/vers-24 [gedruckt am 07.08.2026]