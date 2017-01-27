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1. Samuel 17,27

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 17 27 in der Gute Nachricht Bibel

Sie erklärten ihm noch einmal, was der König als Belohnung ausgesetzt hatte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 27 in der Lutherbibel

Da sagte ihm das Volk wie vorher: So wird man dem tun, der ihn erschlägt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 27 in der Einheitsübersetzung

Die Leute antworteten ihm dasselbe: Das und das wird man dem tun, der ihn erschlägt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 17 27 in der Elberfelder Bibel

Und das Volk antwortete ihm wie vorher: So {und so} soll dem Mann geschehen, der ihn erschlägt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 17 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Soldaten erklärten David noch einmal, wie die Belohnung aussehen sollte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 27 in der Schlachter 2000

Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach: Das wird dem Mann zuteilwerden, der ihn schlägt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 17 27 in der New International Version

They repeated to him what they had been saying and told him, ‘This is what will be done for the man who kills him.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 17 27 in der Hoffnung für Alle

Sie erzählten David noch einmal, welche Belohnung der König ausgesetzt hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 17:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-17/vers-27 [gedruckt am 07.08.2026]