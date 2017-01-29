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1. Samuel 17,29

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 17 29 in der Gute Nachricht Bibel

David erwiderte: »Was habe ich denn getan? Ich frage doch nur!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 29 in der Lutherbibel

David antwortete: Was hab ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 29 in der Einheitsübersetzung

David erwiderte: Was habe ich denn jetzt wieder getan? Ich habe doch nur gefragt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 17 29 in der Elberfelder Bibel

Und David antwortete: Was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 17 29 in der Neue Genfer Übersetzung

David entgegnete: »Was habe ich denn getan? Ich habe doch nur eine Frage gestellt!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 29 in der Schlachter 2000

David antwortete: Was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 17 29 in der New International Version

‘Now what have I done?’ said David. ‘Can’t I even speak?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 17 29 in der Hoffnung für Alle

»Was habe ich denn getan?«, entgegnete David. »Ich habe doch nur eine Frage gestellt!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 17:29

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-17/vers-29 [gedruckt am 07.08.2026]