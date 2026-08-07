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1. Samuel 17,41

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 17 41 in der Gute Nachricht Bibel

Auch Goliat rückte vor; sein Schildträger ging vor ihm her. Als er nahe genug war,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 41 in der Lutherbibel

Der Philister aber kam immer näher an David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 41 in der Einheitsübersetzung

Der Philister kam immer näher an David heran; sein Schildträger schritt vor ihm her.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 17 41 in der Elberfelder Bibel

Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, {ging} vor ihm her.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 17 41 in der Neue Genfer Übersetzung

Auch Goliat kam immer weiter auf David zu, und sein Schildträger ging vor ihm her.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 41 in der Schlachter 2000

Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 17 41 in der New International Version

Meanwhile, the Philistine, with his shield-bearer in front of him, kept coming closer to David.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 17 41 in der Hoffnung für Alle

Auch Goliat rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 17:41

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-17/vers-41 [gedruckt am 07.08.2026]