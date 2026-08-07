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1. Samuel 17,53

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 17 53 in der Gute Nachricht Bibel

Als die Israeliten von der Verfolgung zurückkamen, plünderten sie das Lager der Feinde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 53 in der Lutherbibel

Und die Israeliten kehrten um von der Verfolgung der Philister und plünderten ihr Lager.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 53 in der Einheitsübersetzung

Nach der Verfolgung kehrten die Israeliten zurück und plünderten das Lager der Philister.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 17 53 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Israel kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten deren Lager.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 17 53 in der Neue Genfer Übersetzung

Schließlich stellten die Israeliten die Verfolgung ein. Sie kamen zurück und plünderten das Lager ihrer Feinde.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 53 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 17 53 in der New International Version

When the Israelites returned from chasing the Philistines, they plundered their camp.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 17 53 in der Hoffnung für Alle

Schließlich kehrten die Israeliten von ihrer Verfolgungsjagd zurück und plünderten das verlassene Lager der Philister.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 17:53

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-17/vers-53 [gedruckt am 07.08.2026]