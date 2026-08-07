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1. Samuel 17,56

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 17 56 in der Gute Nachricht Bibel

»Sieh zu, dass du herausfindest, zu welcher Familie er gehört«, sagte Saul.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 56 in der Lutherbibel

Der König sprach: So frage danach, wessen Sohn der junge Mann ist.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 56 in der Einheitsübersetzung

Der König sagte: Dann erkundige dich, wessen Sohn der Knabe ist.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 17 56 in der Elberfelder Bibel

Und der König sagte: Frage, wessen Sohn der junge Mann ist!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 17 56 in der Neue Genfer Übersetzung

»Dann finde es heraus!«, befahl der König.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 17 56 in der Schlachter 2000

Der König sprach: So erfrage doch, wessen Sohn dieser junge Mann ist!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 17 56 in der New International Version

The king said, ‘Find out whose son this young man is.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 17 56 in der Hoffnung für Alle

»Dann versuch es herauszufinden!«, forderte Saul ihn auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-17/vers-56 [gedruckt am 07.08.2026]