Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Samuel
  4. Kapitel 18
  5. Vers 24

1. Samuel 18,24

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 18 24 in der Gute Nachricht Bibel

Die Männer meldeten es Saul

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 24 in der Lutherbibel

Und die Knechte Sauls sagten es ihm weiter und sprachen: Diese Worte hat David gesagt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 24 in der Einheitsübersetzung

Die Diener berichteten Saul: Das und das hat David gesagt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 18 24 in der Elberfelder Bibel

Und die Knechte Sauls berichteten es ihm und sagten: So hat David geredet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 18 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Sauls Leute erzählten ihm von Davids Antwort,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 24 in der Schlachter 2000

Und die Knechte Sauls sagten es ihm wieder und sprachen: Solche Worte hat David geredet.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 18 24 in der New International Version

When Saul’s servants told him what David had said,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 18 24 in der Hoffnung für Alle

Die Diener richteten dem König Davids Antwort aus,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-18/vers-24 [gedruckt am 07.08.2026]