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1. Samuel 18,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 18 9 in der Gute Nachricht Bibel

Von da an blickte Saul mit Argwohn auf David.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 9 in der Lutherbibel

Und Saul sah David scheel an von dem Tage an und hinfort.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 9 in der Einheitsübersetzung

Von diesem Tag an war Saul gegen David voll Argwohn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 18 9 in der Elberfelder Bibel

Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 18 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Von da an blickte Saul voller Argwohn auf David.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 9 in der Schlachter 2000

Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 18 9 in der New International Version

And from that time on Saul kept a close eye on David.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 18 9 in der Hoffnung für Alle

Seitdem war Saul eifersüchtig auf David.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Samuel 18:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-18/vers-9 [gedruckt am 07.08.2026]