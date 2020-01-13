dann tue der Herr dem Jonatan {das an} und füge so hinzu! Wenn es aber meinem Vater gefällt, Böses über dich {zu bringen} , dann werde ich es deinem Ohr enthüllen und dich ziehen lassen, dass du in Frieden weggehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist!