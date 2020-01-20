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1. Samuel 20,20

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 20 20 in der Gute Nachricht Bibel

Ich werde drei Pfeile in dieser Richtung abschießen, als ob ich ein Ziel treffen wollte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 20 in der Lutherbibel

So will ich nach seiner Seite drei Pfeile schießen, als ob ich auf ein Ziel schösse.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 20 in der Einheitsübersetzung

Ich werde dann drei Pfeile in seine Nähe schießen, als ob ich ein Ziel treffen wollte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 20 20 in der Elberfelder Bibel

Ich aber werde drei Pfeile nach seiner Seite abschießen, als ob ich nach einem Ziel schießen würde.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 20 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich werde drei Pfeile in diese Richtung abschießen, als wollte ich ein bestimmtes Ziel treffen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 20 in der Schlachter 2000

Ich aber will drei Pfeile daran vorbeischießen, als ob ich nach einem Ziel schießen würde.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 20 20 in der New International Version

I will shoot three arrows to the side of it, as though I were shooting at a target.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 20 20 in der Hoffnung für Alle

Ich werde dann wie zufällig herauskommen und drei Pfeile in deine Richtung schießen, als wollte ich ein bestimmtes Ziel treffen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-20/vers-20 [gedruckt am 07.08.2026]