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1. Samuel 20,28

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 20 28 in der Gute Nachricht Bibel

Jonatan antwortete: »David hat mich dringend gebeten, ihn zu entschuldigen, weil er nach Betlehem musste.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 28 in der Lutherbibel

Jonatan antwortete Saul: Er bat mich sehr, dass er nach Bethlehem gehen dürfe,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 28 in der Einheitsübersetzung

Jonatan antwortete Saul: David hat mich dringend gebeten, nach Betlehem gehen zu dürfen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 20 28 in der Elberfelder Bibel

Jonatan antwortete Saul: David hat es sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem {gehen zu dürfen} ,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 20 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Jonatan antwortete: »David hat mich dringend darum gebeten, nach Betlehem reisen zu dürfen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 28 in der Schlachter 2000

Da antwortete Jonathan dem Saul: David hat mich dringend gebeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 20 28 in der New International Version

Jonathan answered, ‘David earnestly asked me for permission to go to Bethlehem.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 20 28 in der Hoffnung für Alle

Jonatan erwiderte: »Er hat mich dringend gebeten, ihn zu entschuldigen, damit er nach Bethlehem gehen kann.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-20/vers-28 [gedruckt am 07.08.2026]