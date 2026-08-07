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1. Samuel 20,32

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 20 32 in der Gute Nachricht Bibel

»Warum soll er getötet werden?«, fragte Jonatan. »Was hat er denn getan?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 32 in der Lutherbibel

Jonatan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 32 in der Einheitsübersetzung

Jonatan antwortete seinem Vater Saul: Warum soll er umgebracht werden? Was hat er getan?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 20 32 in der Elberfelder Bibel

Und Jonatan antwortete seinem Vater Saul und sagte zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 20 32 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch Jonatan widersprach seinem Vater: »Warum soll er sterben? Was hat er denn getan?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 20 32 in der Schlachter 2000

Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 20 32 in der New International Version

‘Why should he be put to death? What has he done?’ Jonathan asked his father.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 20 32 in der Hoffnung für Alle

»Was hat er eigentlich getan?«, fragte Jonatan. »Warum soll er hingerichtet werden?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-20/vers-32 [gedruckt am 07.08.2026]